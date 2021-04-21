Genesis Electrified G80 — первый электромобиль бренда

Корейский премиум-бренд Genesis представил на автомобильном салоне в Шанхае свой первый электромобиль Genesis Electrified G80.

Снаружи электрический G80 отличается от бензиновых и дизельных версий только другими бамперами, стилизованной заглушкой вместо решетки радиатора и отсутствием патрубков выпускной системы. В салоне применяются иные отделочные материалы (например, вторсырье) и установлена более совершенная система активного шумоподавления: шесть микрофонов и четыре датчика вибрации.

Genesis Electrified G80 имеет современную 800-вольтовую электросистему и может подключаться к терминалам постоянного тока мощностью до 350 кВт. В этом случае аккумулятор емкостью 87,2 кВт∙ч можно зарядить с 10% до 80% всего за 22 минуты. Есть солнечная батарея на крыше. Кроме того, к седану можно подключать внешние энергопотребители мощностью до 3,6 кВт.

Электромобиль оснащен полным приводом с двумя электромоторами (по одному на каждой оси), каждый из которых выдает 185 л.с. и 350 Нм. В сумме — 370 л.с. и 700 Нм, но постоянно работает только задний двигатель, а передний подключается при необходимости. Запас хода достигает 500 км. Разгон от 0 до 100 км/ч в спортивном режиме занимает всего 4,9 секунды. Автомобиль оснащен системой адаптивной подвески.

Genesis Electrified G80 выйдет на рынок уже в этом году.