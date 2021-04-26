Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер покинул совет директоров VMware

С 15 февраля Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger) официально вернулся в Intel, компанию, в которой он провел первые 30 лет своей карьеры. Он занимает должность не только исполнительного директора, но и члена совета директоров Intel. Гелсингер планировал также сохранить свою должность и в совете директоров компании VMware. Но VMware подала документы в SEC, в которых сообщила, что Пэт Гелсингер с 21 апреля 2021 года покинул свой пост во всех комитетах компании.

«Мы благодарны ему за многолетнюю работу в совете директоров и за его пребывание на посту исполнительного директора VMware», — отмечает VMware.

В профиле Гельсингера в LinkedIn в настоящее время перечислены должности в совете директоров Gloo, компании-разработчика программного обеспечения, и в религиозной организации Transforming the Bay with Christ.