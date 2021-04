Fudo Security завоевал золото в конкурсе Cybersecurity Excellence Awards 2021 года

Fudo Security, один из самых быстрорастущих поставщиков решений для управления привилегированным доступом (PAM) и кибербезопасности Zero Trust во всем мире, объявил о получении 14 золотых наград в конкурсе Cybersecurity Excellence Awards 2021 года. Fudo PAM выиграл золото в ключевых категориях продуктов, включая Best PAM, Biometrics и Zero Trust Security. Награды Cybersecurity Excellence Awards присуждаются новаторским компаниям, лидерам и продуктам, которые демонстрируют инновации и лидерство в сообществе информационной безопасности.

«Для нас большая честь получить такое широкое отраслевое признание решения Fudo по управлению привилегированным доступом, — сказал Патрик Брозек, генеральный директор Fudo Security. — Fudo PAM помогает компаниям любого размера решать одну из наиболее важных проблем сегодняшнего дня — предоставлять пользователям соответствующий доступ к сетевым ресурсам при одновременной защите от внутренних и внешних угроз. Сегодняшние результаты отражают нашу восходящую траекторию не только по глобальным продажам и росту, но и по признанию и доверию со стороны отрасли».

PAM

Fudo PAM — это флагманский продукт Fudo, признанный отраслевыми экспертами за его инновационный и гибкий подход, включая возможности мониторинга и записи сеансов. Fudo продвигает новый отраслевой стандарт мониторинга и записи HTTP-сессий. Во время мониторинга сеанса Fudo уникальным образом фиксирует каждую мельчайшую деталь, а не только снимки экрана, обеспечивая самое четкое и детальное воспроизведение в отрасли. Fudo Pam не требует установки агента, что обеспечивает рекордное время развертывания и настройки — обычно в течение нескольких часов.

Биометрия

Благодаря технологии, основанной на искусственном интеллекте, Fudo PAM может анализировать привилегированные сеансы и определять, были ли скомпрометированы учетные данные, даже если сеанс был установлен в законной и нормальной среде. Это возможно благодаря биометрии Fudo PAM, которая определяет уровень угрозы сеанса, а также анализирует то, как пользователь перемещает мышь. Биометрическая технология Fudo также предлагает уникальный анализ сеанса подключения. Модуль AI работает в режиме реального времени с сеансами в реальном времени, обеспечивая упреждающий и немедленный мониторинг уровня угроз для любой уровня безопасности.

Zero Trust Security (Сетевой доступ с нулевым доверием)

Fudo PAM является важной частью любой политики нулевого доверия благодаря уникальной записи сеанса, мониторингу, предотвращению неправомерного использования, многофакторной аутентификации и расширенным политикам доступа.

Основа Zero Trust — это наименьшие привилегии и предоставление доступа только тем, кто в этом нуждается, и только на определенное время. С Fudo PAM компания может гарантировать, что жизненно важные ресурсы доступны и доступны только авторизованным пользователям. Функция Just-in-Time от Fudo позволяет делать приложения доступными в определенные периоды времени, что исключает риск раскрытия каких-либо привилегированных учетных записей. Эти важные функции особенно ценятся во время непредвиденных кризисов, таких как пандемия COVID-19, когда быстрое развертывание Fudo, в большинстве случаев занимающее всего один день, помогло организациям безопасно и быстро перейти на удаленную работу.

«Мы поздравляем Fudo Security с получением 14 золотых наград конкурса Cybersecurity Excellence Awards 2021 года, — сказал Хольгер Шульце, генеральный директор Cybersecurity Insiders и основатель сообщества по информационной безопасности, насчитывающего 500 000 участников на LinkedIn, которое организовало 6-ю ежегодную Cybersecurity Excellence. — Программа конкурса Cybersecurity Excellence Awards 2021 года, насчитывающая более 600 участников в более чем 100 номинациях, была очень конкурентной, и все победители отражают самые лучшие инновации и превосходство в решении актуальных проблем кибербезопасности»

О Fudo Security

Компания Fudo Security, расположенная в Кремниевой долине, является ведущим новатором в мире кибербезопасности. Компания Fudo Security, развернутая в более чем 30 странах и пользующаяся доверием сотен организаций, направлена на защиту больших и малых организаций от угроз со стороны привилегированных пользователей. Его решения включают безопасный удаленный доступ, управление привилегированным доступом и сетевой доступ с нулевым доверием. Продукты Fudo Security позволяют отслеживать активность пользователей, имеющих доступ к критически важным активам. Кроме того, решения Fudo Security помогают управлять политиками паролей и немедленно предупреждать о любом подозрительном поведении. Компания Fudo Security была включена в Магический квадрант Gartner по управлению привилегированным доступом и названа «Challenger инновации» в рейтинге Leadership Compass компании KuppingerCole. Сотни клиентов компании включают финансовые учреждения, энергетические компании, а также государственный сектор.

Посетите страницу компании fudosecurity.com и подпишитесь на нее в социальных сетях Twitter и LinkedIn.