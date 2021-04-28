Fortinet открыла представительство в Баку

В марте 2021 года Fortinet, одна из крупнейших компаний в области глобальных интегрированных и автоматизированных решений для обеспечения кибербезопасности, официально открыла представительство в регионе (Азербайджан, Грузия и Туркменистан) с главным офисом в Баку. Компания специализируется на производстве широкого спектра решений по обеспечению информационной безопасности от межсетевых экранов до защиты конечных точек, а также продуктов для защиты почтовых сервисов, web-приложений, защиты от DDOS-атак, средств контроля сетевого доступа, песочниц, SIEM-решений и т.д.

В регионе Fortinet сконцентрирует свои усилия на работе с партнерами и дистрибьюторами, а также с заказчиками из различных секторов. Продукты компании легко подстраиваются под растущие требования к производительности, что соответствует последней тенденции развития сетей, не ограниченных никакими рамками. Инновационная архитектура экосистемы Fortinet Security Fabric позволяет обеспечить безопасность без компромиссов и решить наиболее важные вопросы, связанные с защитой сетевых сред, приложений, облачных сетей и мобильных устройств. Компания Fortinet занимает 1-е место по количеству проданных средств безопасности и обеспечивает защиту более 500 000 клиентов по всему миру.

«Fortinet успешно работает на рынках Европы, Ближнего Востока и Азии и считает наш регион одним из важнейших для развития бизнеса. Мы считаем необходимым усилить свое присутствие здесь, поэтому готовы вкладывать огромные силы в обеспечение информационной безопасности не только в Азербайджане, но и во всем регионе. Главной целью для нашего офиса станет оказание помощи партнерам в выработке совместных решений и заказчикам в вопросах обеспечения кибербезопасности», — отметил региональный менеджер по продажам Fortinet в регионе Шаиг Самедов.

О компании Fortinet:

Компания Fortinet находится под управлением группы руководителей, имеющих богатый опыт в вопросах сетевых подключений и обеспечения безопасности. На протяжении своего существования компания Fortinet остается верна главному принципу: предоставлять клиентам интегрированные высокопроизводительные средства безопасности IТ-инфраструктуры с широким охватом. Компания разрабатывает средства защиты сетей, содержимого и доступа, которые поддерживают обмен данными и в совокупности формируют комплексную систему. Положение компании на рынке и эффективность решений в значительной степени подтверждены специалистами-аналитиками, независимыми испытательными лабораториями, коммерческими организациями и медиакомпаниями по всему миру. К числу лояльных клиентов Fortinet принадлежит большинство организаций, входящих в рейтинг Fortune 500. Главный офис компании Fortinet находится в Саннивейле (Калифорния, США). Также компания обладает сетью офисов по всему миру.