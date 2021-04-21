Fitbit анонсировал стильный фитнес-трекер Luxe

Компания Fitbit анонсировала новый фитнес-трекер под названием Luxe. Новинка получила защищенный корпус и широкий набор функций для мониторинга здоровья. Производитель позиционирует Fitbit Luxe не только как фитнес-трекер, но и как модный аксессуар.

Новинка оснащена цветным OLED-дисплеем, на котором отображается актуальное время, уведомления со смартфона и показатели физической активности пользователя.

Фитнес-трекер получил традиционные функции, связанные со здоровьем и спортом. Есть датчик частоты сердечных сокращений, который работает в режиме 24/7, датчик насыщения крови кислородом, функция измерения пройденного расстояния и потраченных калорий. Гаджет может отслеживать менструальный цикл, уровень стресса, мониторинг сна и многое другое. Устройство влагозащищено, поэтому с ним можно заниматься плаванием. Всего предусмотрено 20 спортивных режимов. Встроенного GPS нет, но трекер может использовать данные о местоположении со смартфона. Заявленная автономность фитнес-трекера от одного заряда встроенной АКБ составляет до пяти дней.

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Пользователям будут доступны цветовые оформления: Lunar White, Black, Orchid и Soft Gold. В комплекте с Fitbit Luxe идет силиконовый ремешок, но также предлагаются стильные кожаные, тканевые ремешки и стальные браслеты, включая модели от ювелирного бренда Gorjana.

Цена Fitbit Luxe составляет 150 долларов. В стоимость также входит шесть месяцев подписки Fitbit Premium. Предварительный заказ уже открыт, но дата начала продаж пока не объявлена.