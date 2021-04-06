Фестиваль игр Summer Game Fest 2021 начнется в июне

Фестиваль игр Summer Game Fest 2021 стартует в июне, об этом объявил организатор мероприятия Джефф Кили (Geoff Keighley), который также известен как учредитель ежегодной премии The Game Awards. Точная дата начала и сколько будет длиться фестиваль, не уточняется.

В рамках Summer Game Fest 2021 пройдет мероприятие Day of the Devs, на котором выступят разработчики видеоигр, и Indie Game Showcase — стрим, посвященный инди-играм.

Разработчики, заинтересованные в участии в мероприятии, могут подать заявки до 9 апреля.

Джефф Кили отметил, что его команда приглашает к участию в Summer Game Fest как независимых разработчиков, так и крупные студии.