Facebook анонсировал прямую трансляцию Oculus Gaming Showcase

Компания Facebook анонсировала прямую трансляцию Oculus Gaming Showcase. Она будет посвящена играм для виртуальной реальности, которые выйдут на платформе Oculus.

Онлайн-мероприятие пройдет 22 апреля, начало в 02:00 по бакинскому времени.

«Это наше первое мероприятие, полностью посвященное звездным играм на платформе Oculus. Вас ждет новая информация о любимых играх, ранее не показанные кадры еще не выпущенных проектов и несколько сюрпризов в нашем магазине. Cloudhead Games, Ready At Dawn и ILMxLAB — это лишь часть разработчиков, которые появятся с новостями о Pistol Whip, Lone Echo II и Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge», — говорится в официальном заявлении Facebook.