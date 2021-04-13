13.04.2021

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяAVVRFacebook анонсировал прямую трансляцию Oculus Gaming Showcase

Facebook анонсировал прямую трансляцию Oculus Gaming Showcase

Facebook Oculus Gaming Showcase

Компания Facebook анонсировала прямую трансляцию Oculus Gaming Showcase. Она будет посвящена играм для виртуальной реальности, которые выйдут на платформе Oculus.

Онлайн-мероприятие пройдет 22 апреля, начало в 02:00 по бакинскому времени.

«Это наше первое мероприятие, полностью посвященное звездным играм на платформе Oculus. Вас ждет новая информация о любимых играх, ранее не показанные кадры еще не выпущенных проектов и несколько сюрпризов в нашем магазине. Cloudhead Games, Ready At Dawn и ILMxLAB — это лишь часть разработчиков, которые появятся с новостями о Pistol Whip, Lone Echo II и Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge», — говорится в официальном заявлении Facebook.

Трансляцию Oculus Gaming Showcase можно будет посмотреть в прямом эфире на Twitch, YouTube и Facebook.

ТЕГИ:
Samsung Galaxy Z Fold Lite-in təqdimatını "ləngidə" bilər
NVIDIA представила ARM-процессор для суперкомпьютерных ИИ-вычислений
Новости по теме
Социальные сервисы
Благодаря утечке данных Facebook
События Статьи
Facebook istifadəçilərin məlumat
События
Hakerlər Facebook banisi Mark Zu