30.04.2021

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Epic Games Store бесплатно отдает набор контента в Idle Champions of the Forgotten Realms

Epic Games Store

На этой неделе в Epic Games Store можно бесплатно получить набор контента в Idle Champions of the Forgotten Realms. Акция действует до 6 мая.

Idle Champions of the Forgotten Realms — это «стратегический менеджер» во вселенной Dungeons & Dragons, объединяющий традиционных персонажей из романов, игр и шоу в одном грандиозном приключении.

Бесплатно отдают:

  • Чемпионы: Spurt (ячейка 3), Krull (ячейка 6), Black Viper (ячейка 7), Hew Maan (ячейка 8) и Nova V’Ger (ячейка 11);
  • Сундуки Spurt: 16 золотых сундуков Spurt с 2 гарантированными картами блестящего снаряжения;
  • Сундуки Krull: 16 золотых сундуков Krull с 2 гарантированными картами блестящего снаряжения;
  • Сундуки Black Viper: 16 золотых сундуков Black Viper с 2 гарантированными картами блестящего снаряжения;
  • Сундуки Hew Maan: 16 золотых сундуков Hew Maan с 2 гарантированными картами блестящего снаряжения;
  • Сундуки Nova: 16 золотых сундуков Nova с 2 гарантированными картами блестящего снаряжения;
  • Два фамильяра: Baby Spurt и Iris the Beholder.

А с 6 по 13 мая в Epic Games Store будут раздавать Pine — приключенческий боевик с элементами выживания.

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