Epic Games Store бесплатно отдает набор контента в Idle Champions of the Forgotten Realms

На этой неделе в Epic Games Store можно бесплатно получить набор контента в Idle Champions of the Forgotten Realms. Акция действует до 6 мая.

Idle Champions of the Forgotten Realms — это «стратегический менеджер» во вселенной Dungeons & Dragons, объединяющий традиционных персонажей из романов, игр и шоу в одном грандиозном приключении.

Бесплатно отдают:

Чемпионы: Spurt (ячейка 3), Krull (ячейка 6), Black Viper (ячейка 7), Hew Maan (ячейка 8) и Nova V’Ger (ячейка 11);

Сундуки Spurt: 16 золотых сундуков Spurt с 2 гарантированными картами блестящего снаряжения;

Сундуки Krull: 16 золотых сундуков Krull с 2 гарантированными картами блестящего снаряжения;

Сундуки Black Viper: 16 золотых сундуков Black Viper с 2 гарантированными картами блестящего снаряжения;

Сундуки Hew Maan: 16 золотых сундуков Hew Maan с 2 гарантированными картами блестящего снаряжения;

Сундуки Nova: 16 золотых сундуков Nova с 2 гарантированными картами блестящего снаряжения;

Два фамильяра: Baby Spurt и Iris the Beholder.

А с 6 по 13 мая в Epic Games Store будут раздавать Pine — приключенческий боевик с элементами выживания.