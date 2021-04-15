Dell выпустил ноутбуки-трансформеры Inspiron 14 на платформах Intel и AMD

Компания Dell выпустила ноутбуки-трансформеры Inspiron 14 (5410) и Inspiron 14 (7415). Крышка устройств может откидываться на 360 градусов, что позволяет использовать их в режиме планшета. Размер дисплея составляет 14 дюймов по диагонали с разрешением Full HD.

Модель Inspiron 14 5410 построена на платформе Intel: может применяться процессор Core i3-1125G4, Core i5-1135G7 или Core i7-1165G7 поколения Tiger Lake. Для графической подсистемы используется дискретный ускоритель NVIDIA GeForce MX350. В версии Inspiron 14 7415 применяется процессоры AMD — Ryzen 5 5500U или Ryzen 7 5700U. Объем оперативной памяти DDR4-3200 составляет до 16 Gb, вместимость твердотельного накопителя PCIe NVMe может достигать 2 Tb.

В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, порты USB 3.2 Gen1 Type-A и USB 3.2 Gen1 Type-C, разъем HDMI, а также 3,5-мм аудиогнездо. Сканер отпечатков пальцев интегрирован в кнопку включения.

Стоимость ноутбуков Dell Inspiron 14 начинается от 729 долларов, в продаже с мая.