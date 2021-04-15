Dell представил ноутбук Inspiron 13 с экраном 2.5K и процессором Intel Tiger Lake

Компания Dell представила новый компактный ноутбук Inspiron 13 (модель 5310). Размер дисплея составляет 13,3 дюйма по диагонали.

Будут предложены версии с экранами формата WUXGA (1920 × 1200 пикселей) и 2.5K (2560 × 1600 пикселей).

В ноутбуке применяется процессор Intel Tiger Lake. Максимальная конфигурация включает чип Core i7-11370H с четырьмя вычислительными ядрами, функционирующими на тактовой частоте до 4,8 GHz. В состав графической подсистемы входит ускоритель NVIDIA GeForce MX450. Объем оперативной памяти составляет до 16 Gb, вместимость твердотельного накопителя PCIe NVMe — до 2 Tb.

Есть два порта Thunderbolt 4, разъемы HDMI 1.4b и USB 3.2 Gen1 Type-A и 3,5-мм аудиогнездо. Клавиатура имеет защиту от случайно пролитой жидкости, а также опциональную подсветку. Некоторые версии ноутбука имеют сканер отпечатков пальцев.

Стоимость ноутбука Dell Inspiron 13 начинается от 599 долларов. Предварительный заказ откроется на этой неделе.