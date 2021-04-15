Dell объявила о выделении VMware в отдельную компанию

Корпорация Dell Technologies объявила о своем решении сделать компанию VMware, в которой Dell принадлежит 81% акций, самостоятельной структурой. В результате сделки появятся две отдельные компании, которые продолжат совместно разрабатывать решения для клиентов в рамках заключенного коммерческого соглашения.

«Выделяя VMware в самостоятельную компанию, мы ожидаем получить новые возможности для роста бизнеса как Dell, так и VMware. При этом компании продолжат тесно сотрудничать друг с другом», — отметил основатель и глава Dell Майкл Делл (Michael Dell).

Ожидается, что данная сделка будет завершена в четвертом квартале 2021 года при соблюдении определенных условий, включая получение положительного судебного решения Налогового управления США с заключением о том, что сделка будет квалифицирована как не облагаемая федеральным подоходным налогом для акционеров Dell Technologies. В случае варианта прямой продажи акций VMware, Dell будет вынуждена выплатить многомиллиардные отчисления государству.

В рамках преобразования в самостоятельную компанию руководство VMware выплатит дивиденды на общую сумму 11,5–12 млрд. долларов всем своим акционерам, включая Dell Technologies, которая получит таким образом от 9,3 до 9,7 млрд. долларов. Эти средства Dell планирует пустить на снижение долговой нагрузки.

При закрытии сделки акционеры Dell Technologies получат примерно 0,44 акции VMware за каждую принадлежащую им акцию Dell Technologies, исходя из количества акций, находящихся в обращении сегодня. VMware перейдет от многоклассовой к одноклассовой структуре акций, в то время как структура акций Dell Technologies останется прежней.

Сообщается, VMware продолжит использовать финансовые сервисы Dell Financial Services для поддержки клиентов в проведении цифровой трансформации. Майкл Делл (Michael Dell) останется председателем и главным исполнительным директором Dell Technologies, а также председателем совета директоров VMware. Зейн Роу (Zane Rowe) останется временным генеральным директором VMware, а совет директоров VMware оставят без изменений.