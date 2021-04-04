Данные более 533 млн. пользователей Facebook появились в Сети

3 апреля анонимный пользователь форума Darknet бесплатно опубликовал в сети номера телефонов и личные данные белее чем на 533 млн. пользователей Facebook. Это рекордный провал Facebook за всю историю существования социальной сети! Опубликованные данные включают личную информацию о пользователях из 106 стран, в том числе более 32 млн записей о пользователях в США, 11 млн. — о пользователях в Великобритании, 6 млн. — о пользователях в Индии, 10 млн. — о пользователях в России. Есть в этом списке и данные о пользователях из Азербайджана — 99472!

Список слитых данных включает номера телефонов пользователей, идентификаторы Facebook, полные имена, место и дату рождения, биографические данные и адреса электронной почты, которые были указаны в профиле. Слив обнаружили эксперты компании Hudson Rock, специализирующейся на кибербезопасности. По словам технического директора компании Аарона Гала, утечка может привести к всплеску киберпреступности. «База данных такого размера, содержащая личную информацию, безусловно, приведет к тому, что злоумышленники воспользуются данными для попыток взлома или мошеннических действий, используя методы социальной инженерии», — объясняет эксперт.

Отметим, что в 2019 году Facebook уже сталкивался с похожей ситуацией. Тогда Федеральная торговая комиссия США потребовала от компании выплатить штраф в размере 5 млрд. долларов и создать орган, который будет контролировать защиту личных данных пользователей. Это рекордный штраф, которым когда-либо облагались компании за нарушение правил хранения личной информации клиентов, и один из самых крупных, которых правительство США вообще когда-либо назначало. FTC также потребовала создать в совете директоров Facebook орган, который будет контролировать защиту личных данных пользователей и тем самым снимет ответственность с главы компании Марка Цукерберга.

А сейчас представитель корпорации зла Facebook сообщил, что данные были извлечены из-за уязвимости, которую компания исправила в 2019 году… Напомним, что хакеры уже не в первый раз сливают информацию из этой базы. В январе 2020 года они использовали бота в Telegram, который за деньги предоставлял номер телефона любого из 533 млн. пользователей.

Теперь весь набор данных был бесплатно размещен на хакерском форуме, что делает его широко доступным для всех, кто имеет элементарные навыки работы с данными.