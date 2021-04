Coinbase добавила возможность покупки криптовалют через PayPal

У пользователей американской криптовалютной биржи Coinbase, которая является крупнейшей в США, появился доступ к новой опции. Теперь у клиентов этой биржи есть возможность приобретать криптовалюту, используя свои аккаунты в платёжной системе PayPal.

We're now offering customers in the US a simple and speedy way to buy crypto on Coinbase using PayPal. We’re now one step further in bringing everyone easy and secure access to the cryptoeconomy. Learn how here: https://t.co/WxveJ8cGd6

— Coinbase (@coinbase) April 29, 2021