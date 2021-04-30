Coinbase добавила возможность покупки криптовалют через PayPal

У пользователей американской криптовалютной биржи Coinbase, которая является крупнейшей в США, появился доступ к новой опции. Теперь у клиентов этой биржи есть возможность приобретать криптовалюту, используя свои аккаунты в платёжной системе PayPal.

We're now offering customers in the US a simple and speedy way to buy crypto on Coinbase using PayPal. We’re now one step further in bringing everyone easy and secure access to the cryptoeconomy. Learn how here: https://t.co/WxveJ8cGd6 — Coinbase (@coinbase) April 29, 2021

«Если у вас есть учетная запись PayPal, вы сможете сразу же начинать транзакции на Coinbase. Кроме того, нет необходимости добавлять банковские счета или номера карт непосредственно в Coinbase — вы можете продолжать использовать PayPal для безопасного управления своей информацией», — сообщается в блоге биржи.

Пользователи могут использовать дебетовые карты и банковские счета, привязанные к PayPal. Новый функционал не поддерживает кредитные карты и электронные чеки, отметили в компании.

Биржа установила суточный лимит — до 25 тыс. долларов. Комиссия составит 3,99%. В ближайшее время компания планирует подключить к сервису пользователей из других стран.