Cisco выделяет 100 млн. долларов на борьбу с климатическими изменениями

Фонд Cisco Foundation объявил о выделении в течение 10 лет 100 млн. долларов на борьбу с глобальным потеплением. Целевой капитал фонда финансируется компанией Cisco. Средства будут выделяться в виде грантов и инвестиций, направляемых на поддержку важных климатических проектов, а также на повышение осведомленности населения о климатических проблемах.

«Сегодняшнее решение развивает подход Фонда к финансированию, стимулирующий на ранней стадии значимые проекты, которые имеют потенциал дальнейшего масштабирования и экологической стабильности», — сказал Питер Тавернайс (Peter Tavernise), исполнительный директор Фонда Cisco Foundation.

Люди во всем мире согласны с необходимостью принятия действенных мер по борьбе с изменениями климата. При этом многие не ощущают своей причастности. С одной стороны, потому что они считают, что один в поле не воин, с другой — они обескуражены масштабами кризиса. В сочетании с тем фактом, что на борьбу с изменениями климата выделяется менее двух процентов всех пожертвований, это означает, что множество смелых климатических проектов не развиваются вследствие отсутствия финансирования.

Решение Фонда Cisco Foundation выделить в течение 10 лет $100 млн нацелено на исправление сложившейся ситуации. Для этого предполагается сфокусировать финансирование на следующих направлениях:

Инновационные и оригинальные климатические проекты, стимулирующие углеродную нейтральность и внедрение циклических (регенеративных) моделей в экономике; Просвещение в области климатических перемен и экологии, работа над изменением привычных стереотипов людей, вовлечение населения в решение экологических и климатических вопросов.

Cisco будет тесно сотрудничать с финансируемыми организациями для получения количественных показателей и отчетности по воздействию предложенных программ. Подход Фонда Cisco Foundation основан на существующей, проверенной модели раннего финансирования проектов, имеющих потенциал экологической стабильности и дальнейшего масштабирования.

Выбор некоммерческих партнеров будет основываться на их возможности воздействовать на результаты и формировать соответствующие количественные показатели:

Сокращение, улавливание и связывание выбросов углерода и парниковых газов;

Повышение энергоэффективности;

Создание, увеличение количества и обеспечение доступа к «зеленым» рабочим местам;

Изменение сложившихся представлений с целью сокращения углеродного следа, обеспечения устойчивости общества к изменениям климата и формирования на локальном и региональном уровнях образа желаемого для всех климатического будущего.

«Для достижения поставленной цели — обеспечения всеобщего инклюзивного будущего — мы должны бороться с растущими климатическими проблемами. Мы также знаем, что огромную роль в этом играют наши технологии для цифровой трансфорации, наши бизнес-практики и партнеры. Проблема климатических изменений глобальна и затронет всех. Именно поэтому мы с энтузиазмом финансируем смелые проекты и вовлекаем общество в решение климатических вопросов, — сказала Фран Катсудас (Fran Katsoudas), директор Cisco по кадрам и общей стратегии. — Мы продолжим работу над сокращением нашего углеродного следа и будем создавать продукты и бизнес-модели, стимулирующие экологически стабильные и климатически ответственные проекты».

Cisco создает экологически стабильное будущее, сокращая вредные выбросы и отходы, создавая более эффективные продукты и ставя перед собой амбициозные, но достижимые цели.

Cisco в ряде стран перешла на 100% использование возобновляемой энергии и сейчас реализует программу по доведению в 2022 г. уровня потребления электроэнергии из возобновляемых источников минимум до 85% и сокращения выбросов парниковых газов первой и второй категорий на 60% (по сравнению с 2007 г.). Cisco также ведет работу с поставщиками по сокращению вредных выбросов во всей производственно-сбытовой цепочке.

Cisco разрабатывает продукты и упаковочные материалы с учетом возможности вторичного использования, восстановления и обеспечения эффективности ресурсов. Сейчас Cisco реализует программу по 100% реализации принципа цикличности в разработке новых продуктов и упаковок к 2025 г. Cisco также работает над 100% реализацией программы возврата, поддержанной главой компании Чаком Роббинсом (Chuck Robbins) на Всемирном экономическом форуме в 2018 г.

Продукты Cisco создаются с учетом требований экологической стабильности. Где бы они ни применялись — от решений сокращения энергопотребления для «умных» городов и зданий и до средств совместной работы для удаленных сотрудников, — технологии Cisco помогают сокращать вредные выбросы.

Подробно о вкладе Cisco в создание экологически стабильного будущего.