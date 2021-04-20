Цифровизация Министерства юстиции проходит с участием компании Eurodesign

В текущих условиях особое значение приобретает применение новых информационных технологий в следственной и судебной деятельности. Министерство Юстиции Азербайджанской Республики уже несколько лет использует современные технологии в своей следственной деятельности. Так, например, в министерстве используются электронные версии уголовных дел, что серьезно облегчает процедуру ознакомления с материалами, предотвращает фальсификацию документов и более широко обеспечивает право обвиняемого на защиту. Сотрудники министерства имеют прямой доступ к ряду реестров, а также в учреждении внедрен электронный обмен информацией с некоторыми государственными органами. Кроме того, с 2018 года ведется аудиозапись судебных заседаний. Дальнейшая цифровизация процессов исполнительного производства должна существенно повысить уровень фактического исполнения решений судов и других инстанций министерства.

Уже сейчас государственные и частные исполнители работают с Центральной Информационной Системой для заключенных и находящихся под арестом лиц на основе современных web-технологий, внедренной компанией Eurodesign. Этот уникальный проект, инициированный в соответствии с указом Президента Азербайджанской Республики, представляет собой базу данных, соответствующую требованиям службы пробации, пенитенциарной службы и медицинской службы. Система тесно интегрирована с существующими системами Министерства юстиции, обеспечивая бесшовный трансфер всех источников данных. Центральная Информационная Система стала единой системой, которая включает в себя функционал всех существующих систем, а также объединяет все необходимые данные, относительно любого лица, в единую целостную картину. Часть системы, предназначенная для службы пробации, отражает в себе все шаги, которые должны быть предприняты в соответствии с Уголовно-Исполнительным Кодексом. Помимо этого, сотрудники службы пробации посредством системы имеют возможность отправки и распечатки всех необходимых запросов, заявлений и писем, требуемых во время исполнения приговора. Система также может осуществлять процесс перевода осужденных из одного учреждения в другое на основе судебного приговора, например, из пенитенциарного учреждения в службу пробации и наоборот.

— Данная система предоставляет возможность управлять данными, аналитикой, отчетностью и другим функционалом всем заинтересованным сторонам через единую инфраструктуру. Также построенная система предполагает интеграцию со всеми соответствующими государственными информационными системами. В рамках этого проекта нашей компанией для Министерства юстиции были специально завезены биометрические сканеры и другое оборудование, ожидается дальнейшая интеграция с электронной системой судопроизводства, — говорит менеджер по проектам компании Eurodesign Агшин Талыбзаде.

— Системы искусственного интеллекта также будут внедрены в Министерстве Юстиции?

— На следующей фазе реализации проекта внедрение систем искусственного интеллекта вполне возможно, так как наша система поддерживает такую возможность. Эта реализация позволит серьезно облегчить работу сотрудников ведомства. Представьте, что платформа сама будет отслеживать поведение заключенного, исследуя, например, частоту посещений им библиотеки и выбранные книги, готовя рекомендации для досрочного освобождения. Искусственный интеллект будет собирать информацию с электронных браслетов, которые носят досрочно освобожденные граждане. Если в течение определенного времени после освобождения они вновь не попадут в систему министерства, то искусственный интеллект, самообучаясь, будет делать соответствующие выводы.

— Кстати, электронные средства контроля за досрочно освобожденными и условно осужденными для министерства также завозила ваша компания. Что из себя представляют эти устройства?

— Это Smart-браслеты израильского производства, которые синхронизируются со специальным устройством, внешне напоминающим смартфон. Правда, он лишен всех привычных нам функций и получил всего 4 сенсорные кнопки. Сами же браслеты соответствуют стандарту IP68, что дает возможность принимать с ними душ и даже плавать в море. Это очень большой плюс. Время автономной работы браслета достигает двух лет, так что за весь период его ношения не возникает вопросов с зарядкой, что позволяет осужденному свободно передвигаться в определенной зоне. Мобильное устройство обменивается информацией с браслетом на радиоволнах в пределах 20 метров, экономя в таком режиме энергию. Кроме того, оно держит заряд до 36 часов, чего вполне достаточно. Также поддерживается работа с SIM-картами сразу двух операторов. Если даже сеть обоих операторов будет недоступна, синхронизация с системой происходит по зашифрованному М2М-каналу. В устройстве используются номера, специально предоставленные операторами для Министерства юстиции. В исключительных случаях при отсутствии сетей обоих операторов и потере GPS-сигнала, активируется специальный режим LBS, использующий разные антенны, находящиеся в ближайшей зоне. Этот режим тоже с достаточной точностью определяет местонахождение браслета.

У самого браслета есть специальный датчик, который определяет состояние покоя у осужденного, например, когда он спит. В этом случае обмен данными не происходит. Помимо этого, браслет наделен специальными оптическими волокнами, в случае повреждения которых при попытке снять его, моментально передается оповещение. Но это далеко не весь перечень преимуществ подобного контроля осужденных. При настройке браслета учитываются буферные зоны, а сотрудники службы пробации могут отслеживать перемещение осужденного. Также активную роль в работе Smart-браслетов играют и on-line карты. Точная настройка позволяет задать временные промежутки в случае, если осужденный устроится на работу. Например, с 19:00 до 07:00 сигналы должны поступать из дома, а с учетом одного часа на передвижение можно задать промежуток времени, когда он должен быть на работе.

— Во время пандемии многие государственные и частные организации переводят часть своих сервисов в режим on-line. У Министерства юстиции есть возможность что-то делать в этом направлении?

— Недавно было сдано в эксплуатацию новое здание Службы Пробации Министерства юстиции. Вся IT-инфраструктура в здании была построена нашей компанией. Она включает высокопроизводительные сервера, коммутаторы и системы хранения, а также системы аварийного восстановления. Это учреждение было включено в сеть IP-телефонии, развернутую для связи министерства со своими региональными представительствами в Азербайджане. Подобное решение дает возможность мгновенной связи с судами в регионах по короткому номеру. Контроль за всеми коммуникациями осуществляется через единый портал.

В Главном Управлении Пенитенциарной службы Министерства юстиции и более чем в 20 исправительных учреждениях компанией Eurodesign была внедрена система Cisco Collaboration. Данное решение минимизирует риски, связанные с транспортировкой осужденных, обеспечивая безопасность участников процесса, а также сокращает операционные расходы, связанные с процессом. Такой подход позволяет судьям и руководителям исправительных учреждений, а также сотрудникам министерства своевременно выполнять свои обязанности независимо от расстояния. И эта система получила заслуженную оценку министерства особенно в период карантинных мер, которые предпринимались в Азербайджане за последний год, что повысило гибкость и эффективность процесса правосудия. Сейчас заключенного просто приводят в специальное помещение в соответствующем исправительном заведении, оборудованное системой видеоконференцсвязи, и связывают с судебной коллегией, заседающей в управлении. Всего же к реализации в министерстве готовится около 20 новшеств, связанных с информационными технологиями, что позволит максимально перевести возможные процедуры судопроизводства на цифровые рельсы.