Casio представила свои первые smart-часы на базе Wear OS

Компания Casio представила свои первые smart-часы из линейки G-Shock, которые работают под управлением операционной системы Wear OS. Модель получила название G-Squad Pro GSW-H1000.

Новинка рассчитана на спортсменов и экстремалов. Корпус ударопрочен, а также влагозащищен — часы остаются работоспособными на глубине до 200 м. В боковой части располагаются физические кнопки управления.

Устройство оборудовано двухслойным дисплеем: один отображает карты, уведомления, различную статистику и прочую информацию, второй используется в качестве Always-on экрана.

Smart-часы оборудованы GPS, датчиком ЧСС, альтиметром, барометром и прочими сенсорами. Предусмотрены различные спортивные режимы — 24 режима для занятия спортом в помещении и 15 на открытом воздухе. Пользователи смогут взаимодействовать с интеллектуальным помощником Google Assistant, а также загружать приложения из каталога Google Play.

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Компания заявляет до 1,5 дней автономной работы с цветным дисплеем и до месяца в смешанном режиме.

Casio G-Squad Pro GSW-H1000 будут доступны в трех расцветках: черной, красной и синей. Часы стоимостью 700 долларов поступят в продажу в середине мая.