Благодаря утечке данных Facebook, стало известно, что Цукерберг использует конкурента WhatsApp — мессенджер Signal

Как известно, в результате глобальной утечки Facebook личные данные и номер телефона Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) попали в Сеть. Оказалось, что глава Facebook пользуется защищенным мессенджером Signal, а не принадлежащим его компании WhatsApp.

Данные Цукерберга обнаружил эксперт в области кибербезопасности Дэйв Уокер (Dave Walker), работающий в американской компании по обеспечению компьютерной безопасности Synack. Теперь он сообщил о том, что телефонный номер Цукерберга связан с учетной записью Signal, мессенджера с поддержкой сквозного шифрования, который является прямым конкурентом принадлежащего Facebook сервиса WhatsApp.

In another turn of events, Mark Zuckerberg also respects his own privacy, by using a chat app that has end-to-end encryption and isn't owned by @facebook

This is the number associated with his account from the recent facebook leak. https://t.co/AXbXrF4ZxE

— Dave Walker (@Daviey) April 4, 2021