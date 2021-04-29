Благодаря смартфонам и потребительской электронике прибыль Samsung выросла на 46%

В первом квартале 2021 года выручка компании Samsung Electronics в годовом исчислении выросла на 18,2% до 58,7 млрд. долларов, операционная прибыль увеличилась на 45% до 8,5 млрд. долларов, а чистая прибыль — на 46% до 6,4 млрд. долларов. Показатели выросли благодаря высокому спросу потребителей на продукцию компании (смартфоны и бытовая техника), который смягчил финансовые последствия временной приостановки производства полупроводников в США. В сегменте потребительской электроники – рост на 26%, в мобильном сегменте – на 13% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Деятельность предприятия в Техасе удалось восстановить, но во втором квартале Samsung Electronics будет страдать от дефицита компонентов, а потому намеревается усилить сотрудничество со сторонними производителями.

На направлении полупроводников компания в первом квартале наблюдала высокий спрос на микросхемы памяти со стороны сегмента ПК и мобильных устройств, но росту выручки противодействовали снижение цен на твердотельную память и рост расходов на освоение новых техпроцессов. Серверный сегмент тоже демонстрировал высокий спрос на память.

Во втором квартале ожидается рост выручки благодаря спросу на смартфоны и серверы. Спрос на флагманские смартфоны сократится, но Samsung будет расширять семейство Galaxy A, одновременно во втором полугодии компания будет активнее продвигать смартфоны со складными дисплеями.