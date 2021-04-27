Биржа Binance запустит в июне свою платформу для торговли NFT-токенами

Криптовалютная биржа Binance намерена создать собственную платформу для торговли NFT-токенами. Запуск площадки запланирован на июнь 2021 года. Об этом сообщается в блоге онлайн-сервиса.

Binance стремится создать крупнейшую в мире биржу NFT-токенов. На ней будут продаваться различные цифровые коллекционные предметы, связанные с музыкой, спортом, играми и другими сферами.

«Мы стремимся создать наиболее привлекательную среду с единственными в своем роде предложениями и эксклюзивным сотрудничеством. Это будет сочетаться с четко спроектированной и интуитивно понятной цифровой платформой, чтобы объединить художников, создателей и энтузиастов криптовалюты со всего мира», — говорится в заявлении сервиса.

При внесении токенов Binance возьмет с пользователя сумму в размере 1%, а в будущем автор будет получать по 1% с каждой сделки с участием его работы. В случае покупки NFT-токенов площадки на крупных аукционах, продавец получит 90% от суммы. Остальные 10% получит площадка за организацию и посредничество.