Bang & Olufsen представил новую колонку в форме книги

Датская компания Bang & Olufsen представила новую беспроводную колонку с необычным дизайном под названием Beosound Emerge.

Внешне гаджет напоминает обычную книгу, что позволяет ему легко вписываться в практически любой интерьер, оставаясь максимально незаметным. На верхний торец вынесены сенсорные кнопки. Они позволяют управлять воспроизведением, активировать голосового ассистента, включать сопряжение по Bluetooth и запускать радиостанции. К источнику питания колонка подключается через порт USB-C.

Несмотря на скромные размеры и тонкий корпус, колонка, способна выдавать мощный пространственный звук. За это отвечают 4-дюймовый низкочастотный динамик, 1,45-дюймовый среднечастотный динамик, 0,6-дюймовый твиттер и три усилителя (60 Вт для низких, 30 Вт для средних и 30 Вт для высоких частот).

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Поддерживается частотный диапазон от 45 до 22000 Hz. Максимальная громкость — 92 дБ. Есть возможность объединить две колонки для создания стереопары и объемного звука. Кроме того, звук подстраивается под особенности помещения. Для подключения к сети используется Wi-Fi 802.11ac или Ethernet. Заявлена поддержка протоколов AirPlay 2, Chromecast и Spotify Connect. Габариты устройства составляют 25,5 x 16,5 x 6,7 см.

Bang & Olufsen Beosound Emerge предлагается в двух расцветках: Black Anthracite (стоимость 599 евро/699 долларов) и Gold Tone (749 евро/899 долларов).