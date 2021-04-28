Azercell Бизнес предлагает обновленные тарифные планы «Мой Бизнес» и программу лояльности «Мой Бизнес-Клуб»

Стремясь поддержать развитие бизнес-экосистемы в стране, Azercell Бизнес представляет обновленные тарифные планы «Мой бизнес» своим абонентам и новым клиентам компании. Специально разработанные для обеспечения максимальной выгоды и свободы использования обновленные тарифные планы «Мой Бизнес» теперь более клиентоориентированные. В рамках обновленного тарифного пакета, отвечающего последним требованиям современного бизнеса, Azercell Бизнес предлагает своим абонентам минуты для использования по всей стране независимо от направления, неограниченные корпоративные звонки и высокоскоростной мобильный интернет на самых выгодных условиях.

Наряду с обновленными тарифными планами, Azercell Бизнес приглашает своих корпоративных клиентов в абсолютно новый «Мой Бизнес-Клуб». Членам «Мой Бизнес-Клуб» будет предоставлен ряд преимуществ, среди которых программа лояльности «Мой Бизнес», с помощью которой клиенты получат специальные скидки при оплате расходов на услуги связи, подарочные смартфоны, уникальные предложения для обучения в Azercell Академии, приглашения на специальные корпоративные мероприятия и многие другие эксклюзивные преимущества.

В своем заявлении руководитель отдела стратегии и управления продуктами Azercell Бизнес Ниджат Алиев отметил: «В течение последнего года нашей миссией стало тесное сотрудничество и поддержка клиентов компании на их пути к цифровой трансформации, поскольку они опираются на наши передовые и инновационные решения в области коммуникаций. Учитывая эти факты, мы были рады представить такое решение, как «Мой Бизнес Веб» для поддержки цифровизации бизнес-сегмента во время пандемии и предложить безлимитные интернет-пакеты «GigaMax» для наших корпоративных клиентов, чтобы обеспечить их скоростным интернетом. В свою очередь, обновленные тарифные планы «Мой Бизнес» направлены на удовлетворение основных потребностей наших клиентов в общении, таких как простота, надежность, контроль затрат и безопасность. Это позволяет нашим клиентам сосредоточиться на дальнейшем развитии бизнеса, а также обслуживании своих клиентов вместо того, чтобы тратить время и ресурсы на управление повседневными потребностями в общении и подключении. Я твердо верю, что обновленные тарифные планы «Мой Бизнес» предоставят нашим клиентам преимущество эффективной и удобной работы в любой точке страны».

Дополнительную информацию о новом тарифе «Мой Бизнес» и «Мой Бизнес-Клуб» можно найти на сайте: https://www.azercell.com/ru/corporate.html.

Для подробной информации, пожалуйста, обращайтесь в телефонный центр Azercell для корпоративных абонентов (*6050).