Азербайджан отмечает 10-летний юбилей Международного дня «Девушки в ИКТ»

22 апреля Азербайджанская ассоциация женщин в технологиях (AWITA) — FEMMES DIGITALES совместно с Центром анализа экономических реформ и коммуникаций, компаниями B.EST Solutions и BLOOM GROUP организуют онлайн конференцию по случаю 10-летнего юбилея международного дня «Девушки в ИКТ».

Конференция будет проходить в рамках Международного дня «Девушки в ИКТ», который основан Международным Союзом Электросвязи (МСЭ) 8 апреля 2011 года и ежегодно празднуется в четвертый четверг апреля. Основная цель конференции заключаются в том, чтобы воодушевить и заинтересовать девушек и женщин в изучении и карьере в области информационных технологий, а также способствовать развитию карьеры в этой сфере.

Начиная с 2011 года более 377 000 девушек и молодых женщин приняли участие в 11 400 празднованиях Международного дня девушек в ИКТ в 171 стране по всему миру. Восемь успешных женщин из Азербайджана, Эстонии и Великобритании расскажут на собственном примере о том, как ИТ благоприятствовали расширению их возможностей.

Со вступительной речью к участникам выступит Вюсал Гасымлы, исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций. В качестве ключевых спикеров конференции выступят г-жа Kristel Kruustük, основательница стартапа Testlio, самая молодая женщина-миллионер в Эстонии, и лауреат наград: «Женщина года» и Молодой предприниматель года»; г-жа Медина Гулиева, докторант в области наномедицины Университетского колледжа Лондона, а также соучредитель Ассоциации науки Азербайджана (ASA) в Великобритании.

Учредители и члены ассоциации «Femmes Digitales» — г-жа Jana Krimpe — эксперт в области электронного правительства, учредитель и генеральный директор компании B.EST Solutions; г-жа Хавер Бабазаде — технический директор компании Azercell Telecom; г-жа Турана Гасымова — заместитель главы департамента международных отношений, глава отдела по международному сотрудничеству в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям (ASAN); г-жа Гюнай Кязымзаде — докторант, получивший премию в области искусственного интеллекта, советник директора Центра развития электронного правительства; г-жа Шахла Мамедова — эксперт в области цифровой трансформации в одном из крупнейших банков Азербайджана, PASHA Bank-е; г-жа Шабнам Мамедова — руководитель департамента развития проектов при Инновационном центре ASAN; и г-жа Рая Алиярзаде — заслуженный учитель Азербайджанской Республики и заместитель директора в области ИКТ Бакинского Европейского Лицея будут участвовать в дискуссионной панели, посвященной лидерам в сфере информационных технологий, а также обсудят проблемы и перспективы этой отрасли.

Цель проведения мероприятия заключается в повышении уровня информированности, обмене опытом и в способствовании бо́льшего числа девушек и молодых женщин в выборе профессий в области науки, технологий, инженерии, искусства и математики (STEAM) для преодоления гендерного цифрового разрыва, привлечения азербайджанского общества и содействия в сотрудничестве.

Ссылка для регистрации на участие в конференции: https://bit.ly/32rPvMC