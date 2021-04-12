Apple работает над TV-приставкой с интегрированным HomePod

Компания Apple работает над новым устройством умного дома — более продвинутой версией Apple TV, пишет Bloomberg. TV-приставка получит функциональность smart-колонки HomePod и даже встроенную веб-камеру для видеозвонков.

Устройство предложит пользователям все возможности обычной приставки Apple TV (можно смотреть фильмы и играть), а также за счет динамиков, заимствованных у HomePod, приставка сможет самостоятельно воспроизводить музыку, а встроенные микрофоны обеспечат работоспособность голосового помощника Siri. Интегрированная веб-камера позволит проводить видеоконференции и общаться с друзьями или родственниками по видеосвязи.

Bloomberg отмечает, что новая версия находится на ранней стадии разработки. А в этом году Apple представит улучшенную версию нынешней TV-приставки, в которой будет новый пульт ДУ, увеличенный объем памяти и более быстрый процессор.