Apple представила трекеры AirTag

В рамках мероприятия Spring Loaded компания Apple представила треккинговые метки AirTag. С их помощью пользователи смогут без труда находить потерянные неподалеку вещи – достаточно прикрепить девайс к нужному предмету, например, связке ключей или рюкзаку.

Для удобства крепления предусмотрены специальные аксессуары. При желании пользователь может кастомизировать внешний вид устройства с помощью лазерной гравировки, нанеся на корпус любой рисунок.

Гаджет выполнен в виде небольшого круглого брелока для ключей. Он водонепроницаемый (IP67), имеет встроенный динамик и работает по беспроводной технологии Bluetooth LE.

Трекер построен на базе процессора Apple U1 и работает через приложение «Локатор», позволяя с помощью смартфона точно определять местонахождение нужных вещей посредством стрелок на экране. AirTag работает от заменяемой батарейки, заряда которой хватит на целый год.

В продаже метки AirTag появятся 30 апреля. Стоимость одной метки составляет 29 долларов. Комплект из четырех штук – 99 долларов. Предзаказ в США стартует в эту пятницу.