Apple представила новый iMac: 24-дюймовый 4,5K-дисплей, процессор M1 и 7 расцветок корпуса

Компания Apple представила обновленный iMac 2021 на базе чипа M1. Устройство получило переработанную систему охлаждения, которая намного тише, чем в предыдущем поколении iMac.

Дизайн устройства кардинально изменился — гаджет получил плоские грани и семь расцветок корпуса. Диагональ 4,5К-дисплея компьютера составляет 24 дюйма. Над дисплеем разместилась новая фронтальная Full HD-камера для видеоконференций, которая позволяет транслировать видео высокого качества. Apple интегрировала специальный обработчик изображения, задействовав нейронный блок процессора M1 для устранения шумов и коррекции видео в режиме реального времени.

Внутри iMac разместилась акустическая система, включающая сразу шесть динамиков. Гаджет также получил поддержку технологии Dolby Atmos и предлагает панорамное звучание.

Компания отмечает, что по сравнению с предшественником производительность устройства увеличилась в два раза. Кроме того, компьютер стал в три раза быстрее производить вычисления, требующие нейронного блока процессора.

На задней панели расположены четыре порта: два USB Type-C и два Thunderbolt 4. Новый магнитный кабель для питания компьютера подключается подобно зарядному устройству MagSafe в старых MacBook. На адаптере питания Apple решила разместить разъем Ethernet для подключения сетевого кабеля RJ45.

Вместе с новыми iMac пользователям будут доступны переработанные фирменные клавиатура, трекпад и мышь. Аксессуары выполнены в той же цветовой гамме, что и вся линейка новых iMac (зеленый, желтый, оранжевый, красный, синий, голубой и серебряный). Клавиатура получила возможность биометрической авторизации при помощи встроенного сканера отпечатков пальцев Touch ID.

Стоимость базовой версии Apple iMac 2021 (8 Gb оперативной и 256 Gb встроенной памяти) составляет 1299 долларов. Версия с обновленной клавиатурой с сенсором Touch ID будет предложена за 1499 долларов. Предзаказ стартует 30 апреля. В продаже новинка появится в середине мая.