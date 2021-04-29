Apple отчиталась за второй квартал 2021 финансового года

Компания Apple опубликовала отчет за второй квартал 2021 финансового года, который у нее завершился 27 марта.

«Этот квартал отражает как непревзойденную актуальность наших продуктов, которые помогли пользователям с честью встретить непростую жизненную ситуацию, так и оптимизм потребителей по поводу будущего, — сказал Тим Кук (Tim Cook), глава корпорации Apple.

Квартальный доход составил 89,584 млрд. долларов. Это на 54% больше в годовом выражении. Отмечается, что две трети дохода получено за счет продаж за пределами США.

Операционная прибыль составила 27,503 млрд. долларов. Год назад этот показатель был равен 12,853 млрд. долларов. Чистая прибыль за это время увеличилась с 11,249 до 23,630 млрд. долларов.