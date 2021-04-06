AnTuTu назвал самые производительные флагманы и смартфоны среднего класса марта

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинги самых производительных Android-смартфонов среди флагманов и устройств среднего класса по итогам марта 2021 года.

Лидером рейтинга самых производительных флагманов стал смартфон Xiaomi BlackShark 4, набравший 765579 баллов. На втором месте — OPPO Find X3 Pro (742078), третью позицию занял Nubia Red Magic 6 Pro (741100). Все три модели смартфонов тестировались в модификациях с 12 Gb оперативной памяти и 256-Gb накопителями.

В Топ-10 также вошли ASUS ROG Phone 5, Vivo X60 Pro+, iQOO 7, Redmi K40 Pro, Xiaomi Mi 11, Meizu 18 и Meizu 18 Pro. Отметим, что все смартфоны, которые вошли в Топ-10, построены на платформе Qualcomm Snapdragon 888.

Рейтинг Android-смартфонов среднего класса в марте тот же что и в феврале.