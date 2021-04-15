Amazon представил второе поколение TWS-наушников Echo Buds

Компания Amazon представила второе поколение фирменных TWS-наушников Echo Buds. Компактная гарнитура получила корпус из матового пластика, улучшенную технологию активного шумоподавления, поддержку фирменного голосового помощника Alexa и функцию быстрой зарядки. Корпус гаджета защищен от пота и брызг по стандарту IPX4.

Производитель отмечает, что замена технологии активного шумоподавления Bose на фирменное решение Amazon повысило эффективность функции вдвое сравнительно с предыдущей моделью.

Наушники оснащены 5,6-мм драйверами. Предусмотрен режим Passthrough Mode, который позволяет слышать, что происходит вокруг, когда включена система ANC. Каждый из наушников оборудован тремя микрофонами. Поддержка виртуального помощника Alexa позволяет управлять воспроизведением, совершать звонки, установить напоминание, составить список покупок и т.д.

Заявленная автономность составляет до 5 часов (6,5 часов без ANC и Alexa). Вместе с кейсом общее время автономной работы составляет до 15 часов (до 19,5 часов без ANC и Alexa). Поддерживается быстрая зарядка через USB-C (15 минут зарядки для 2 часов работы).

TWS-наушники Amazon Echo Buds уже доступны для предзаказа и поступят в продажу 13 мая по цене 119 долларов за версию с проводной зарядкой или за 139 долларов за вариант с поддержкой беспроводной зарядки. Доступны две расцветки: белая и черная.