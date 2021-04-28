Amazon представил серию обновленных планшетов Fire HD 10

Компания Amazon представила серию обновленных планшетов Fire HD 10 – модели HD 10, HD 10 Plus и HD 10 Kids.

Fire HD 10 и Fire HD 10 Plus оборудованы 10,1-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920 х 1200 пикселей и соотношением сторон 16:10. Опциональная подсоединяемая клавиатура позволяет трансформировать устройства в небольшие ноутбуки.

Планшеты построены на базе восьмиядерного процессора Mediatek Helio P60T, функционирующего на тактовой частоте 2,0 GHz, с графикой Mali-G72 MP3. Объем оперативной памяти составляет 3 Gb у модели Fire HD 10 и 4 Gb у версии Fire HD 10 Plus. Оба планшета, в зависимости от конфигурации, комплектуются флеш-накопителем вместимостью 32 или 64 Gb с возможностью расширения за счет карты microSD.

Есть основная камера с 5 Мп датчиком и фронтальная 2 Мп камера. Заявленное время автономной работы составляет до 12 часов. Модель Fire HD 10 Plus дополнительно поддерживает беспроводную подзарядку. В оснащение также входят порт USB Type-C и 3,5-мм аудиогнездо. Стереодинамики в новинках поддерживают технологию Dolby Atmos. Габариты составляют 247 × 166 × 9,2 мм, вес — 468 гр.

Fire HD 10 Kids представлен в нескольких модификациях с экраном диагональю 7, 8 и 10 дюймов. Детская модель будет комплектоваться специальным защитным чехлом, а в стоимость включена годовая подписка Amazon Kids+ на доступ к детскому контенту. По характеристикам устройство аналогично модели Fire HD 10.

Стоимость Amazon Fire HD 10 и 10 Plus начинается от 149,99 долларов и 179,99 долларов соответственно. Чехол с клавиатурой обойдется покупателям в 49,99 долларов. Amazon Fire HD 10 Kids — 99,99 долларов, 139,99 долларов и 199,99 долларов в зависимости от диагонали экрана.

Все планшеты Amazon поступят в продажу 26 мая.