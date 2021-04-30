Adidas и LEGO выпустили линейку кроссовок ZX 8000 Bricks с имитацией деталей конструктора
Компании Adidas AG и LEGO Group представили линейку кроссовок ZX 8000 Bricks. Модель имеет классическую конструкцию, основанную на ZX 8000, сетчатое покрытие, накладки из синтетической замши и открытую систему шнуровки.
Задняя часть кроссовок изготовлена из термопластичного полиуретана с имитацией текстуры деталей конструктора LEGO.
В новую линейку вошли шесть пар различных цветов: черный, серый, красный, зеленый, желтый и синий. В продажу кроссовки поступит 7 мая по цене в 140 долларов.