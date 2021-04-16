16 минут геймплея ремейка Diablo II в 4K @ 60 fps

Сейчас идет первый этап тестирования ремейка Diablo II. Попасть на него могут не все и не сразу. Поучаствовать в тестировании может каждый — инвайты раздаются случайным образом среди зарегистрировавшихся на пробный забег геймеров. В тестовом варианте игроки смогут опробовать три класса (варвара, амазонку, волшебницу) и пройти два первых акта.

Сотрудники портала IGN представили запись первых 16 минут геймплея Diablo II: Resurrected. Ролик сделан в 4K-разрешении при 60 fps. Видно, что игра сохранила свой фирменные стиль и атмосферу.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Релиз Diablo II: Resurrected намечен на 2021 год, точная дата пока не сообщается. Известно, что игра выйдет на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S и Switch.