30.04.2021

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяSoftwareИгры16 минут геймплея и новые подробности Ratchet & Clank: Rift Apart

16 минут геймплея и новые подробности Ratchet & Clank: Rift Apart

Ratchet & Clank: Rift Apart

В рамках выпуска State of Play студия Insomniac Games поделилась 16-минутным роликом и дополнительными подробностями приключенческого невероятно красивого экшен-платформера Ratchet & Clank: Rift Apart.

В Insomniac Games отмечают, что персонажи игры стали «намного проворнее». Разработчики добавили уровни-песочницы (вроде киберпанковского мегаполиса), бег по стенам в духе Prince of Persia и сражения верхом на драконах.

Были продемонстрированы несколько из доступных в Ratchet & Clank: Rift Apart видов оружия, а также рассказано о связанных с их использованием особенностях контроллера DualSense.

Премьера Ratchet & Clank: Rift Apart состоится 11 июня. Игра выйдет только на PlayStation 5.

ТЕГИ:
Azerbajan Microsoft Days: Цифровое ускорение в текущей финансовой среде
Новости по теме
События
Sony купила Insomniac Games, раз