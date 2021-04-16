16 минут геймплея и новые подробности Ratchet & Clank: Rift Apart

В рамках выпуска State of Play студия Insomniac Games поделилась 16-минутным роликом и дополнительными подробностями приключенческого невероятно красивого экшен-платформера Ratchet & Clank: Rift Apart.

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В Insomniac Games отмечают, что персонажи игры стали «намного проворнее». Разработчики добавили уровни-песочницы (вроде киберпанковского мегаполиса), бег по стенам в духе Prince of Persia и сражения верхом на драконах.

Были продемонстрированы несколько из доступных в Ratchet & Clank: Rift Apart видов оружия, а также рассказано о связанных с их использованием особенностях контроллера DualSense.

Премьера Ratchet & Clank: Rift Apart состоится 11 июня. Игра выйдет только на PlayStation 5.