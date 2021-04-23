Стоимость биткоина резко упала ниже 50 тыс. долларов

За последние сутки стоимость биткоина резко упала. В пятницу, 23 апреля курс биткоина на криптобирже Binance снизился на 11%, до 48-дневного минимума в 48,4 тыс. долларов. В моменте стоимость опускалась до 47,8 тыс. долларов. Из-за этого общая капитализация биткоина упала ниже 1 трлн. долларов, до 920 млрд. долларов.

На фоне падения главной криптовалюты, сократилась цена большинства альткоинов. Стоимость Ethereum упала на 11,1%, а Monero — на 13,5%.

Предположительно, падение произошло из-за снижения фондовых рынков. По результатам торгов, индекс Доу Джонса сократился на 0,9 %, а Nasdaq Composite — на 0,7 %. Это случилось после публикации Bloomberg о планах Джо Байдена повысить налог на прирост капитала для богатых почти в два раза.