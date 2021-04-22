Платформа для хантинга Интернет-угроз RiskIQ PassiveTotal расширила набор возможностей

RiskIQ, лидер в области управления поверхностью атаки, объявил о существенном росте своей платформы RiskIQ PassiveTotal, количество пользователей которой в 2020 году увеличилось на 37.299 человек, что составило 40% прироста по сравнению с прошлым годом.

Благодаря значительному улучшению уникальных наборов данных и запуску нового портала киберразведки платформа стала одним из основных инструментов расследования угроз для аналитиков SOC в сотнях организациях по всему миру, в том числе в крупнейших заказчиках, MSSP и разработчиках ИБ-решений в СНГ.

В рамках развития платформы в СНГ 27 апреля пройдет воркшоп по хантингу за угрозами, организованный RiskIQ совместно с Anomali и Тайгер Оптикс. Участие бесплатное, регистрация открыта по адресу https://bit.ly/2OJh1lr

Улучшенная телеметрия

В 2020 году платформа RiskIQ PassiveTotal была задействована в тысячах расследований в качестве ключевого инструмента для аналитиков SOC и специалистов по реагированию на инциденты в процессе навигации по неспокойному ландшафту киберугроз. Сейчас платформа обрабатывает 600.000 поисковых запросов в месяц.

Глобальная сеть сенсоров RiskIQ создает наборы данных, которые собираются, классифицируются и коррелируются с помощью краулеров и технологий крупномасштабного сбора информации об Интернете. Это дает аналитикам доступ к уникальной и всесторонней информации об инфраструктурных связях в глобальной сети.

Библиотека компонентов RiskIQ — самая объемная коллекция подобных данных в сфере киберразведки. Все Интернет-активы маркируются на основе логических категорий: операционные системы, облачные сервисы, удаленный доступ и т.д. Компания непрерывно совершенствует эту библиотеку, увеличив в 2020 году объем обнаружения компонентов на 116%.

Благодаря инвестициям в разработку этого функционала пользователи PassiveTotal имеют более четкое, чем когда-либо, представление об инфраструктуре, инструментах и техниках злоумышленников.

Широкое признание

Forbes признал платформу RiskIQ PassiveTotal и назвал компанию одним из 20 лучших стартапов в области кибербезопасности, за которыми следует следить в 2020 году. За свою важную роль в реагировании на инциденты PassiveTotal стал обладателем премии Cybersecurity Excellence Award в 2020 году в категории решений по киберразведке, детекции и реагированию на угрозы.

Воркшопы по хантингу за угрозами в СНГ и в мире

RiskIQ поддержала массовое внедрение платформы с помощью глобальной программы воркшопов по хантингу за угрозами, на которых тысячи аналитиков со всего мира получили более 3.000 зачетных часов CPE. Еще тысячи смотрели записи сессий по запросу. Воркшоп для стран СНГ собрал более 600 заинтересованных участников.

Эти воркшопы посвящены новейшим угрозам безопасности и включают практические занятия под руководством экспертов RiskIQ, где изучаются новые тактики и методы злоумышленников.

Следующий воркшоп на русском языке состоится 27 апреля. В рамках него RiskIQ совместно с Anomali и Тайгер Оптикс приведут практические примеры по расследованию киберугроз. Участие бесплатное, регистрация открыта по адресу https://bit.ly/2OJh1lr.

Портал киберразведки

RiskIQ представила новый портал с данными киберразведки о поверхности атаки на уровне глобальных, отраслевых и локальных угроз. Данные обновляются ежедневно и проверяются аналитиками RiskIQ. На основе этих инсайтов даются рекомендации, которые помогают аналитикам выявлять и расследовать подозрительные и вредоносные индикаторы, которые затрагивают их организации. Специалисты RiskIQ отбирают данные киберразведки из открытых и закрытых источников, в том числе данные об атаках, происходящих в реальном времени и замеченных глобальной сетью сбора данных RiskIQ, которая охватывает более 2.500 сетей по всему миру и генерирует миллиарды событий ежедневно.

В целом, команда аналитиков RiskIQ по киберрарвездке опубликовала на платформе на 22% больше индикаторов, чем было публично доступно по тем же инцидентам. Над развитием портала постоянно работает сообщество специалистов ИБ, позволяя охватить наиболее актуальные киберугрозы. Благодаря этому у служб ИБ есть мгновенный доступ к практическим и актуальным данным киберразведки.

Узнайте больше о возможностях RiskIQ для успешной защиты вашей поверхности атаки, а также получите бесплатный доступ к RiskIQ Community Edition, чтобы начать выявлять неизвестные угрозы и расследовать их по всей цифровой поверхности атаки.

О компании RiskIQ

RiskIQ является лидером в области управления поверхностью кибераатаки, обеспечивая наиболее полное обнаружение, анализ и устранение угроз, связанных с цифровым присутствием организации. Поскольку более 75% атак происходят за пределами межсетевого экрана, RiskIQ позволяет организациям получать единую информацию и контролировать уязвимости в Интернете, социальных сетях и на мобильных устройствах. Платформа RiskIQ, которой доверяют тысячи аналитиков ИБ, отделы безопасности и директора по ИТ, сочетает в себе расширенную разведку и аналитику интернет-данных для ускорения расследований, анализа поверхностей цифровых атак, оценки рисков и принятия мер для защиты бизнеса, бренда и клиентов. В СНГ сервисами RiskIQ пользуются крупные и средние компании, разработчики СЗИ и поставщики услуг по модели MSSP.

Дистрибьютор в Азербайджане и СНГ — Тайгер Оптикс. Узнайте больше на сайте https://www.tiger-optics.ru/products/riskiq/.