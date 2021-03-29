Завершилась шахматная онлайн-серия «Karabakh is Azerbaijan», проходившая при поддержке Nar

Завершилась шахматная онлайн-серия «Karabakh is Azerbaijan», которую проводил chess.az при поддержке Nar. В борьбе между 10 шахматистами, прошедшими в большой финал, Эльнур Мехтиев занял первое место. Второе и третье место заняли Исмаил Гурбанов и Шахрияр Рахманов соответственно. Первые три шахматиста были награждены компанией Nar специальными призами.

Всего в двухмесячной серии приняли участие 264 шахматиста из Азербайджана, Турции, России, Украины и Индии. В серии из 8 турниров и большого финала, каждый турнир был назван в честь региона, освобожденного от оккупации во время Отечественной войны. Серия проходила на шахматной платформе lichess.org.