За полтора месяца рыночная капитализация Tesla сократилась на 300 млрд. долларов

Акции Tesla упали более чем на 4% в этот понедельник и сейчас они стоят почти на 35% меньше по сравнению с пиком в январе, сообщает Reuters.

За последние 12 месяцев акции американского производителя электромобилей уже третий раз резко теряют в цене. Рыночная капитализация Tesla сократилась до 550 млрд. долларов, что почти на 300 млрд. долларов меньше по сравнению с рекордным уровнем 26 января. В размере капитализации компания Маска уступила Facebook Inc., которую она обогнала в декабре после включения в фондовый индекс S&P 500.

С 12 февраля, когда биржа Nadsaq достигла рекордного уровня, было отмечено падение акций многих технологических компаний. Снижение стоимости акций Tesla за это время было сильнее, чем у других. Если акции Tesla упали почти на 30% с 12 февраля, то акции Apple Inc упали в цене примерно на 13%, а акции Amazon.com Inc, Microsoft Corp и Facebook Inc — менее чем на 10 %.

Акции Tesla считаются самыми волатильными на бирже Уолл-стрит, отмечает издание. С начала 2020 года они падали в цене на суммы, аналогичные текущим продажам компании и даже превышающие их.