YouTube начал прятать счетчик дизлайков и внедряет рекламу во все видеоролики

Компания Google объявила, что разрешила авторам контента прятать счетчик дизлайков под своими роликами в YouTube. Пользователям теперь будет сложнее находить интересные материалы и сразу же отсеивать контент с большим количеством негативных оценок.

При этом создатели контента по-прежнему смогут видеть точное количество лайков и дизлайков под своими роликами. Зрители, как и раньше, могут оценивать ролики лайками и дизлайками. Google сообщила, что на данное время внедряют это нововведение.

Creators, you'll still be able to see the exact number of likes and dislikes in YouTube Studio. For viewers, if you're in the experiment, you can still like or dislike a video to share feedback with creators and help tune the recommendations you see on YouTube.

— YouTube (@YouTube) March 30, 2021