Xiaomi заявила о повышении цен на свои смартфоны

Старший вице-президент компании Xiaomi Ван Сян заявил о возможном подорожании некоторых моделей фирменных смартфонов. Причина такого заявления — это увеличение дефицита смартфонных комплектующих. Пока что компания старается удерживать конкурентоспособные цены.

Он также отметил, что Xiaomi ищет способы оптимизации своих производственных процессов, но сдерживать рост цен становится все сложнее.

«Честно говоря, мы сделаем все возможное, чтобы предложить потребителям лучшую цену, которую можем. Но, возможно, в некоторых случаях нам придется переложить часть увеличения стоимости на потребителя», — отметил Ван Сян.

Отметим, на фоне пандемии коронавируса спрос на электронику существенно вырос, и производители микросхем перестали справляться с заказами. Аналитики считают, что дефицит полупроводников сохранится до конца года.