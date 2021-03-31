Xiaomi объявила о смене логотипа

В рамках своей презентации Xiaomi объявила о первом с момента основания компании в 2010 году обновлении фирменного логотипа.

Работа над обновлением логотипа велась последние несколько лет. Маркетинговый отдел тесно сотрудничал с ведущими студиями дизайна и специалистами.

Новый логотип был разработан профессором Университета искусств Мусасино и президентом Японской ассоциации графических дизайнеров Кенией Хара. Утверждается, что новый скругленный логотип, а также обновленная типографика «Mi» — идеальное отражение гибкости, неумолимости и воли Xiaomi двигаться вперед.

Оранжевый остается цветом компании, отражая живость и молодость Xiaomi. Черный и серебристый будут использованы в качестве дополнительных цветов для размещения приложений линейки продуктов высокого класса.