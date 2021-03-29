Xiaomi Mi 11 Ultra — король мобильной фотосъемки

Помимо флагманского смартфона Mi 11 Pro, компания Xiaomi сегодня на презентации представила модель Mi 11 Ultra класса high-end. Компания называет новинку «Android-королем» — смартфон получил самые передовые технологии производителя.

Главным достоинством Mi 11 Ultra стал массивный блок камер. Основной модуль у него такой же, как и у Mi11 Pro — 50 Мп с сенсором Samsung ISOCELL GN2, а в основе ультраширокоугольной оптики с углом обзора 128 градусов и телеобъектива с 5-кратным оптическим зумом и системой оптической стабилизации используется одинаковый 48 Мп сенсор Sony IMX586. Есть и поддержка 120-кратного цифрового приближения.

Новый смартфон возглавил рейтинг лучших камерофонов по версии лаборатории DxOMark, которая уже опубликовала оценку новинки. Xiaomi Mi 11 Ultra набрал 143 балла, опередив предыдущего лидера Huawei Mate 40 Pro+ на четыре балла. 148 баллов новинка набрала за качество фото, 117 баллов — за видео, возможности масштабирования были оценены в 100 баллов.

Отличительной особенностью Mi11 Ultra стал небольшой вспомогательный дисплей на тыльной стороне. Он способен отображать информацию о заряде аккумулятора, входящем звонке, время или разные заставки. Кроме того, его можно применять в качестве небольшого видоискателя для съемки автопортретов на основную многомодульную камеру.

Во всём остальном Mi11 Ultra полностью идентичен модели Mi11 Pro. Тот же экран, процессор Snapdragon 888, аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой 67-ваттной зарядки и защитой от воды по стандарту IP68. Установлена операционная система Android 11 с надстройкой MIUI 12.

Стоимость смартфона Xiaomi Mi 11 Ultra в версии 8/256 Gb памяти составляет 914 долларов, 12/256 Gb – 990 долларов, 12/512 Gb – 1066 долларов. Аппарат будет доступен в Европе по цене 1199 евро за версию 12/256 Gb памяти.