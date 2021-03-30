Xiaomi будет разрабатывать электромобили

Глава Xiaomi Лей Цзюнь (Lei Jun) объявил о планах компании наладить выпуск полностью электрических автомобилей под собственным брендом. Вначале компания намерена выпускать электромобили на домашнем китайском авторынке, который является крупнейшим в мире.

Планируется создать дочернюю компанию, которая займется разработкой и производством электромобилей и будет подчиняться напрямую Xiaomi.

«Xiaomi надеется предложить качественные умные электромобили, чтобы каждый человек в мире мог наслаждаться умной жизнью в любое время и в любом месте».

Согласно информации, первая фаза инвестиций в новый бизнес составляет 10 млрд. юаней (примерно 1,52 млрд. долларов), а в течение следующих 10 лет компания намерена потратить на это направление 10 млрд. долларов. Основатель и руководитель компании Лэй Цзюнь возглавит новый бизнес в качестве исполнительного директора.