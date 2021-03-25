25.03.2021

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Windows 10 получила новые системные иконки в «Проводнике»

Microsoft Windows 10

Компания Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview (build 21343). Одним из наиболее заметных нововведений является набор новых системных иконок в программе «Проводник». Изменения претерпели все иконки, включая пиктограммы папок и даже «Корзины».

Microsoft Windows 10

Microsoft отмечает, что будет продолжать выпускать обновления с новыми иконками, чтобы привести их все к единому виду. В этом году планируется выпуск крупного апдейта Sun Valley, который существенно обновит внешний вид Windows 10 и новые значки являются частью будущих изменений.

Новая сборка доступна всем участникам Windows Insider на канале Dev.

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