11.03.2021

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Выставка Music, Makers & Machines позволяет познакомиться с историей электронной музыки

Music

Если вы интересуетесь электронной музыкой, то можно посетить новую выставку Music, Makers & Machines, которая доступна на портале Google Arts & Culture. Она рассказывает об истории жанра, выделяя людей, звуки и технологии, которые помогли сделать электронную музыку такой, какой она является сегодня.

В этом проекте компании Google помогли более 50 международных организаций, звукозаписывающих компаний и отраслевых экспертов.

На выставке можно посмотреть первые электромеханические музыкальные инструменты, ознакомиться с биографией известных изобретателей, посетить некоторые давно закрытые клубы, посмотреть на 3D-модели синтезаторов и даже сыграть на них.

Выставку Music, Makers & Machines можно посетить в браузере или в мобильном приложении Google Arts & Culture для Android и iOS.

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