Вышла вторая бета-версия Android 12 для разработчиков
Компания Google выпустила вторую бета-версию ОС Android 12 для разработчиков — Developer Preview 2. Нововведений довольно много — режим управления смартфоном одной рукой, обновление системного интерфейса, редизайн виджетов и многое другое.
Что нового в Android 12 Developer Preview 2:
- Ночная тема для смартфонов Google Pixel стала немного светлее;
- Выделенный режим стриминга игр со смартфона на YouTube Live;
- Возможность вынести на рабочий стол виджет любого человека;
- Новая поисковая строка для поиска системных компонентов в Pixel Launcher;
- Изменение цветового оформления фона папок в Pixel Launcher;
- Уменьшен размер шрифта, используемого в названии приложений на рабочем столе;
- Видоизменено оформление страницы с настройкой виджетов;
- Косметические изменения экрана блокировки;
- Режим использования одной рукой;
- Расширенный спектр инструментов взаимодействия с режимом «картинка-в-картинке».
Android 12 Developer Preview 2 доступна для разработчиков, использующих смартфоны Google Pixel 3 или более новые модели.