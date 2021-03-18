18.03.2021

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Вышла вторая бета-версия Android 12 для разработчиков

Android 12

Компания Google выпустила вторую бета-версию ОС Android 12 для разработчиков — Developer Preview 2. Нововведений довольно много — режим управления смартфоном одной рукой, обновление системного интерфейса, редизайн виджетов и многое другое.

Что нового в Android 12 Developer Preview 2:

  • Ночная тема для смартфонов Google Pixel стала немного светлее;
  • Выделенный режим стриминга игр со смартфона на YouTube Live;
  • Возможность вынести на рабочий стол виджет любого человека;
  • Новая поисковая строка для поиска системных компонентов в Pixel Launcher;
  • Изменение цветового оформления фона папок в Pixel Launcher;
  • Уменьшен размер шрифта, используемого в названии приложений на рабочем столе;
  • Видоизменено оформление страницы с настройкой виджетов;
  • Косметические изменения экрана блокировки;
  • Режим использования одной рукой;
  • Расширенный спектр инструментов взаимодействия с режимом «картинка-в-картинке».

Android 12 Developer Preview 2 доступна для разработчиков, использующих смартфоны Google Pixel 3 или более новые модели.

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