Вышла вторая бета-версия Android 12 для разработчиков

Компания Google выпустила вторую бета-версию ОС Android 12 для разработчиков — Developer Preview 2. Нововведений довольно много — режим управления смартфоном одной рукой, обновление системного интерфейса, редизайн виджетов и многое другое.

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Что нового в Android 12 Developer Preview 2:

Ночная тема для смартфонов Google Pixel стала немного светлее;

Выделенный режим стриминга игр со смартфона на YouTube Live;

Возможность вынести на рабочий стол виджет любого человека;

Новая поисковая строка для поиска системных компонентов в Pixel Launcher;

Изменение цветового оформления фона папок в Pixel Launcher;

Уменьшен размер шрифта, используемого в названии приложений на рабочем столе;

Видоизменено оформление страницы с настройкой виджетов;

Косметические изменения экрана блокировки;

Режим использования одной рукой;

Расширенный спектр инструментов взаимодействия с режимом «картинка-в-картинке».

Android 12 Developer Preview 2 доступна для разработчиков, использующих смартфоны Google Pixel 3 или более новые модели.