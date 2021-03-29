Выпущена новая линейка электроскутеров Ninebot N с запасом хода до 105 км

Компания Ninebot (партнер Xiaomi) выпустила новую линейку электрических скутеров, в которую вошли модели N70C, N90 и N100.

Новая серия электроскутеров оснащена интеллектуальной технологией RileyGo 2.0. Они получили датчики для автоматической разблокировки транспортного средства и определения его местоположения с помощью мобильного приложения.

Новинки отличаются от предыдущей A-серии увеличенными габаритами. Они имеют значительно больший объем багажного отделения и большую дальность хода, а также оснащены технологией True Intelligence 2.0. Кроме того, Ninebot N оснащены более мощными двигателями, а две из трех моделей имеют более емкие батареи.

Ninebot N70C получил электромотор мощностью 1500 Вт и фирменный свинцово-кислотный аккумулятор на 60 В, обеспечивающий запас хода до 70 км. Скутер оснащен дисковыми передними и барабанными задними тормозами, системой рекуперации энергии EABS, а также демпфирующими амортизаторами для более комфортной езды.

Модель Ninebot N90 получила такие же характеристики, что и N70C, но мощность его электродвигателя составляет 1800 Вт, а запас хода увеличен до 85 км. В нем используется более легкий литиевый аккумулятор ATL.

Самая мощная модель линейки Ninebot N100 оснащена электромотором на 2200 Вт и способна проехать без подзарядки до 105 км. Также используется литиевый аккумулятор ATL.

Все три модели оснащены интеллектуальными светочувствительными светодиодными фарами с дальностью освещения 25 м.

Стоимость электрических скутеров Ninebot N70C, N90 и N100 составляет 458 долларов, 993 доллара и 1069 долларов соответственно.