«Волонтеры Azercell» доставили подарки в честь праздника Новруз семьям героев

Команда «Волонтеры Azercell» провела очередную благотворительную акцию по случаю праздника Новруз. Эта акция отражает заботу и внимание к людям, укрепляет дух единства и взаимопомощи. Во время кампании «Novruz Payı», инициированной волонтерами Azercell в преддверии праздника, были проведены встречи с отважными ветеранами войны и семьями шехидов, отдавших свои жизни за свободу наших земель в борьбе за воссоединение с родным Карабахом. Общественное объединение поддержки семей шехидов «Zəfər» («Победа») оказало помощь в получении списка семей.

В рамках акции, охватившей все регионы Азербайджана, волонтеры встретились с семьями более 400 шехидов Отечественной войны и ветеранами, получившими ранения в ходе боевых действий. За счет средств, собранных в рамках кампании «Novruz Payı», семьям наших героев были переданы различные праздничные сладости и подарки, а также продовольственные продукты, и купоны на сумму в 50 манатов.

Azercell поздравляет всех с праздником Новруз, который является олицетворением высоких человеческих ценностей, призывом к миру и дружбе!