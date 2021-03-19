19.03.2021

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Visa будет работать с криптовалютами и предоставит возможность расплатиться биткоинами практически везде

Visa

Международная платежная система Visa сообщила, что приняла решение начать работу на криптовалютном рынке.

Генеральный директор Visa Альфред Келли (Alfred Kelly) заявил на этой неделе в последнем подкасте Fortune’s Leadership Next, что компания планирует не только обеспечить возможность покупки биткоинов с использованием ее платежных карт, но и предоставить возможность тратить криптовалюту в любых местах, где принимают карты Visa.

«Мы пытаемся сделать две вещи. Во-первых, разрешить покупку биткоинов в системе Visa. И, во-вторых, обеспечить работу с биткоин-кошельками, чтобы биткоин можно было перевести в фиатную валюту и, следовательно, сразу же использовать в любом из 70 миллионов мест по всему миру, где принимают Visa», — сообщил Келли.

Он также отметил, что криптовалюты потенциально могут стать новым платежным средством, особенно на развивающихся рынках. С другой стороны, Visa также все больше внимания уделяет использованию стейблкоинов. Келли сообщил, что в настоящее время компания сотрудничает примерно с 35 партнерами, занимающимися стейблкоинами. Предполагается, что стратегия Visa будет охватывать биткоины, альткоины, а также стейблкоины.

Кроме того, одна из крупнейших криптовалютных бирж в мире Crypto.com объявила о стратегическом партнерстве с Visa.

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