Visa будет работать с криптовалютами и предоставит возможность расплатиться биткоинами практически везде

Международная платежная система Visa сообщила, что приняла решение начать работу на криптовалютном рынке.

Генеральный директор Visa Альфред Келли (Alfred Kelly) заявил на этой неделе в последнем подкасте Fortune’s Leadership Next, что компания планирует не только обеспечить возможность покупки биткоинов с использованием ее платежных карт, но и предоставить возможность тратить криптовалюту в любых местах, где принимают карты Visa.

«Мы пытаемся сделать две вещи. Во-первых, разрешить покупку биткоинов в системе Visa. И, во-вторых, обеспечить работу с биткоин-кошельками, чтобы биткоин можно было перевести в фиатную валюту и, следовательно, сразу же использовать в любом из 70 миллионов мест по всему миру, где принимают Visa», — сообщил Келли.

Он также отметил, что криптовалюты потенциально могут стать новым платежным средством, особенно на развивающихся рынках. С другой стороны, Visa также все больше внимания уделяет использованию стейблкоинов. Келли сообщил, что в настоящее время компания сотрудничает примерно с 35 партнерами, занимающимися стейблкоинами. Предполагается, что стратегия Visa будет охватывать биткоины, альткоины, а также стейблкоины.

Кроме того, одна из крупнейших криптовалютных бирж в мире Crypto.com объявила о стратегическом партнерстве с Visa.