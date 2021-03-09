09.03.2021

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В Steam начался фестиваль «Pancake Week» с играми разработчиков из Восточной Европы

Pancake Week

Издательство Meta Publishing организовало в Steam фестиваль «Pancake Week», который приурочен к празднованию Масленицы. Это первый в истории Steam восточноевропейский фестиваль.

В рамках Pancake Week также проходит распродажа, в которой принимает участие 216 игр от более чем 60 студий-разработчиков из стран Восточной Европы, включая 1C Company, Daedalic Entertainment, Deep Silver, Buka Entertainment, Owlcat Games, Alawar и Flazm.

Для удобства навигации, проекты на странице акции разделены по категориям и жанрам. Игроков ждут скидки на игры до 90% и прямые трансляции геймплея грядущих новинок.

На странице акции также можно найти рецепт приготовления блинов на английском языке.

Фестиваль завершится 15 марта в 10:00 по бакинскому времени.

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