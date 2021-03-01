В сети появились фотографии обновленной Tesla Model S с рулем-штурвалом

Фотографии элементов интерьера обновленной Tesla Model S с рулем-штурвалом впервые опубликовал ресурс The Kilowatts на своей странице в Twitter.

Форма руля в новой версии Tesla Model S является не единственным изменением. Компания отказалась от подрулевых рычагов — их функции (управление дворниками, указателями поворота и светом) перенесены в виде сенсорных клавиш на штурвал. Даже переключение режимов работы трансмиссии доверено клавишам.

Поставки рестайлинговых Tesla Model S должны начаться в ближайшее время.

Tesla считает, что в будущем автопилот сможет точно предсказывать момент смены направления движения и остановки, лишив водителя необходимости вручную менять режимы работы трансмиссии.