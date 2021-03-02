В PS Store проходит раздача Ratchet & Clank

В цифровом магазине PlayStation Store проходит раздача приключенческого экшен-платформера Ratchet & Clank от студии Insomniac Games. Проект был выпущен в 2016 году эксклюзивно для PlayStation 4.

Добавить Ratchet & Clank в свою библиотеку можно как в браузерной версии PS Store, так и на консоли. Активированная копия останется навсегда у пользователя и после окончания акции. Игра будет доступна для бесплатной загрузки в PlayStation Store в течение ограниченного времени до 07:00 по бакинскому времени 1 апреля 2021 года.

Отметим, что с активацией бесплатной копии Ratchet & Clank у пользователей PS Plus возникают трудности. В некоторых случаях проблема решается переходом в браузерную версию PS Store.

Начавшаяся акция является частью инициативы Play At Home («Играйте дома»), которая направлена на удержание людей от выхода на улицу в период пандемии COVID-19. Sony обещает «четыре месяца бесплатных игр и развлечений».